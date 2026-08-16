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16 августа, 14:08

Происшествия

СК начал проверку информации о некачественных услугах косметолога в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России по Москве организовало проверку после появления в СМИ информации об оказании некачественных медицинских услуг в одном из косметологических кабинетов. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве уточнили, что в эфире правовой программы на федеральном телеканале вышел сюжет об оказании медицинских услуг без соответствующего разрешения. Кабинет расположен в жилом доме в Москве. При проведении процедур использовались препараты, не имеющие необходимой сертификации.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе проверки и по доводам сюжета. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью организовало проверку частной столичной клиники, расположенной на улице Клары Цеткин, где пациентке якобы стало плохо во время операции. По предварительной информации, женщине ввели наркоз, после чего она потеряла сознание. За жизнь пострадавшей борются врачи.

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