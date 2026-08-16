Столичные предприятия помогают подготовиться к 1 сентября учащимся по всей стране

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные производители нарастили выпуск и поставки оборудования для школ. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, его слова передает сайт мэра и правительства Москвы.

По его словам, московские компании расширяют производство, внедряют новые технологии и увеличивают объемы поставок в регионы.

"Благодаря этому учащиеся и педагоги по всей стране получают доступ к современным решениям, которые делают образовательный процесс более комфортным и эффективным", – отметил Гарбузов.

В рамках федерального проекта "Все лучшее детям" нацпроекта "Молодежь и дети" компания "Научные развлечения" оснащает школьные кабинеты физики. С начала 2026 года предприятие произвело и поставило более 25 тысяч учебных комплектов. За аналогичный период 2025 года было отгружено около 600 наборов.

К 1 сентября отечественное оборудование получат еще свыше пяти тысяч образовательных организаций по всей России. Особой популярностью пользуется флагманский продукт компании – ФГОС-лаборатория по физике. Ее выбрали Краснодарский край, Новгородская область и Кабардино-Балкария. Лаборатория позволяет проводить все практические работы с седьмого по 11-й класс и готовить учащихся к ОГЭ и ЕГЭ.

Группа компаний "Некс-Т" также активно оснащает учебные заведения техникой. На сегодня такими комплексами оборудовано более 120 тысяч классов по стране – это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В июле предприятие запустило новую роботизированную линию по производству жидкокристаллических модулей для интерактивных комплексов. В портфель решений входит более 45 типов устройств – от панелей с поддержкой "Московской электронной школы" до детских интерактивных столов с развивающим контентом.

Компания "Феликс" за последние пять лет увеличила объем производства школьной мебели более чем на 50%. Предприятие поставляет шкафы, регулируемые по росту парты, стеллажи, оснащение для спортзалов, лабораторий и столовых. В школы новых регионов отгружено более 52 тысяч единиц продукции, включая 33 116 стульев и 19 306 ученических парт.

В этом году после реконструкции в городе откроются 100 школ. Кабинет биологии в них оснастят современным оборудованием. Для этих целей закуплено более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, почти 1,3 тысячи препаровальных луп и около 1,5 тысячи специализированных наборов для препарирования со скальпелями, пинцетами и ножницами.

