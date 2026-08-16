Трех человек, пострадавших от пожара в строящейся омской многоэтажке, выписали из больницы

Фото: МАХ/"Следком Омск"

Троих строителей, пострадавших при пожаре в Омске, выписали из больницы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В настоящее время в реанимационном отделении больницы оказывается медицинская помощь семи потерпевшим", – рассказали в ведомстве.

Пожар в строящемся многоэтажном здании на улице Шаронова произошел 15 августа. По информации МЧС, огонь охватил первый этаж, после чего перекинулся на вышестоящие этажи. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров.

Позднее возгорание удалось потушить. По предварительным данным, причиной ЧП стали сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель пеноплекс.

В результате пострадали 11 человек, 8 из них в тяжелом состоянии перевели в реанимацию с ожогами тела от 20 до 90%. Троих после осмотра отпустили домой. Спустя время один из пострадавших умер в реанимации. В прокуратуре Омской области уточнили, что скончался 39-летний гражданин Таджикистана. У него выявили 90% ожогов на теле.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Уточняется, что все пострадавшие при пожаре являются строителями. При этом двое из них являются гражданами Узбекистана.

