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16 августа, 07:22

Политика

В Турции заявили, что не знают о запросе РФ по планам поставок оружия Киеву

Фото: depositphotos/flogeljiri

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не располагает информацией по запросу российской стороны насчет возможных планов Анкары по поставкам оружия Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Эрдогана.

На дополнительные вопросы о позиции Анкары в этой сфере представитель администрации президента Турции не ответил.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское ведомство запросило у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с обнародованной Конгрессом США информацией о возможной передаче Украине крупной партии оружия американского происхождения, находящейся в распоряжении турецкой армии.

По данным МИД, речь идет о внушительном арсенале, включающем наступательные средства. Захарова отметила, что обстоятельства и условия такого масштабного трансфера остаются крайне противоречивыми.

За несколько дней до этого глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара передала сторонам конфликта на Украине предложение о моратории на военные действия. В частности, Турция призывает Москву и Киев создать механизм для прекращения боевых действий.

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