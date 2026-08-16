16 августа, 06:45Транспорт
Ограничения на полеты отменены во всех столичных аэропортах
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов отменены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Аэропорты восстанавливают график полетов и возвращаются к штатному режиму работы. В Росавиации отметили, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения вводились в указанных аэропортах в ночь на воскресенье, 16 августа. Все три авиагавани были полностью закрыты на прием и выпуск воздушных судов.
Меры безопасности были объявлены на фоне очередной попытки атаки БПЛА на Москву. Так, в период с вечера 15 августа по 06:30 утра 16 августа в сторону столичного региона летели 600 вражеских беспилотников. Из них 201 беспилотник был уничтожен в Московском регионе.
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