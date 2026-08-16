16 августа, 04:27Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще семь БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Системы ПВО Минобороны уничтожили еще семь беспилотников на подлете к столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Мэр Москвы добавил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков.
Ранее силы ПВО перехватили еще 13 дронов на подлете к столице. Всего с полуночи над Московским регионом было уничтожено уже 96 беспилотников.
На фоне угрозы БПЛА временные ограничения объявили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский – авиагавани полностью закрыты на прием и отправку рейсов.