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30 сентября, 21:24

Происшествия

В ОАЭ призвали не распространять неофициальные данные о мотивах ЧП на Flydubai

Фото: Getty Images/Anadolu/Nir Keidar

Главное управление гражданской авиации ОАЭ призвало не распространять неофициальную информацию о мотивах инцидента на борту Flydubai до завершения расследования. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном WAM.

Уточняется, что следственные группы управления в координации с соответствующими органами продолжают расследование для выяснения причин и обстоятельств инцидента. Также специалисты проверят аспекты эксплуатации судна и соблюдение мер безопасности.

В ведомстве указали, что рейс FZ1073 столкнулся с инцидентом в сфере безопасности, который удалось взять под контроль. Однако это потребовало изменения курса самолета и экстренной посадки. В управлении добавили, что в результате пострадали несколько членов экипажа, они были доставлены в больницу.

Самолет авиакомпании Flydubai 30 сентября подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Позже лайнер приземлился в Саудовской Аравии.

Предварительно установлено, что причиной инцидента стала драка между пилотами – один из них намеревался разбить самолет с пассажирами, а второй вступил с ним в борьбу.

В итоге борт взяли под контроль другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли благополучно посадить самолет. Те два пилота были госпитализированы.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что инцидент на борту был попыткой теракта. В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил смелость и находчивость пассажиров, которые смогли предотвратить крушение борта. Кроме того, Нетаньяху распорядился усилить меры безопасности на всех авиарейсах в Израиль. Соответствующие меры действуют как для израильских, так и для иностранных перевозчиков.

После произошедшего эвакуационный рейс Flydubai доставил пассажиров в Израиль из Саудовской Аравии. У терминала авиагавани пассажиров встретили родственники и журналисты. Также на месте дежурили машины скорой помощи.

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