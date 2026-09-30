Глава МО Израиля назвал инцидент с самолетом Flydubai попыткой теракта

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Инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, был попыткой теракта. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

По его словам, злоумышленники намеревались погубить всех пассажиров.

"Цель заключалась в том, чтобы разбить самолет", – сказал Кац, слова которого приводит 12-й канал израильского телевидения.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отметил смелость и находчивость пассажиров, которые смогли предотвратить крушение борта.

"Приветствую героев, которые проявили исключительную находчивость и храбрость. Они спасли много жизней и предотвратили серьезную катастрофу", – сказал он в своем видеообращении.

Самолет Flydubai 30 сентября подал сигналы о захвате и чрезвычайной ситуации, после чего исчез с радаров. Позже лайнер приземлился в Саудовской Аравии.

По предварительной версии, причиной инцидента стала драка между пилотами. Один из них, как предполагается, намеревался разбить самолет с пассажирами. Второй пилот вступил с ним в борьбу.

В итоге управление лайнером перехватили другие пилоты, находившиеся на борту в качестве пассажиров. Они смогли благополучно посадить самолет. Те два пилота были госпитализированы.

Первоначально СМИ сообщали, что пилоты были гражданами России и Украины. Позже источник заявил, что один из них является подданным Омана, а второй – ОАЭ. Генконсульство РФ в Дубае также подтвердило, что россиян среди пилотов не было.