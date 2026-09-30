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30 сентября, 10:31

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N12: пилоты из РФ и Украины подрались на борту самолета Flydubai

Пилоты из РФ и Украины подрались на борту самолета Flydubai – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

На борту самолета эмиратской авиакомпании Flydubai подрались пилоты из России и Украины, сообщает 12-й канал израильского телевидения.

По данным журналистов, украинец был вторым пилотом. Сейчас решается вопрос о запасном самолете для пассажиров.

"Авиакомпания Flydubai объявила, что направит запасной самолет для возвращения в Израиль израильтян, находившихся на борту самолета", – приводит заявление авиакомпании портал Ynet.

Самолет, летевший из Дубая в Тель-Авив, 30 сентября подал сигнал о захвате, после чего пропал с радаров. СМИ сообщали, что на борту находились около 180 пассажиров.

В какой-то момент пилоты передали код 7700, сигнализирующий о ЧС на борту, а затем – 7500, который информирует о захвате воздушного судна. Посадку в Израиле самолету запретили, из-за чего он был перенаправлен в Саудовскую Аравию. На перехват самолета отправили военные истребители.

Спустя некоторое время лайнер приземлился в Саудовской Аравии. Выяснилось, что причиной сигнала о бедствии стала драка между пилотами.

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