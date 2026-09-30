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30 сентября, 10:06

Шоу-бизнес

Суд в Москве приговорил блогера Портнягина к 5 годам колонии

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Мещанский суд Москвы приговорил бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина к 5 годам колонии за легализацию более 15 миллионов рублей, передает РИА Новости со ссылкой на судебное заседание.

Кроме этого, Портнягин оштрафован на 800 тысяч рублей. Его взяли под стражу в зале суда после оглашения обвинительного приговора.

Также был вынесен приговор его супруге Екатерине Портнягиной и их соучастнику, добавили в пресс-службе Следственного комитета России.

"Назначено наказание <...> его супруге 8 лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, а их сообщнику – 2 года лишения свободы условно", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, гособвинение просило дать Портнягину 5 лет лишения свободы со штрафом 900 тысяч рублей.

О том, что блогер обвиняется в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, стало известно в апреле 2024 года. Как установило следствие, с 2018 по 2020 год он вместе со своей супругой не уплатил налоги на сумму более 124 миллионов рублей, после чего перевел более 63 миллионов на счета третьих юрлиц.

Кроме того, в 2022 году Портнягина дала взятку в интересах коммерческой компании мужа. В ходе расследования удалось полностью возместить ущерб, в связи с чем уголовное преследование супругов по этому эпизоду было прекращено.

Предпринимателя задержали в Ростове-на-Дону, а затем отправили под домашний арест. Позднее суд изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий, а затем снял с блогера налоговую задолженность на сумму более 40 миллионов рублей.

Сам Портнягин заявлял, что долгое время жил в Китае. По словам блогера, когда он вернулся в Россию, то не знал, как устроена налоговая система.

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