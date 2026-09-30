Мосгордума открыла осеннюю сессию 2026 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мосгордума начала работу после летнего перерыва. Первое заседание осенней сессии открыл председатель столичного парламента Алексей Шапошников, передает Агентство "Москва".

В повестку дня включили 12 вопросов. Депутаты рассмотрят шесть проектов законов города и пять проектов постановлений Мосгордумы. Среди них – проект постановления "О формировании Московской городской избирательной комиссии" и законопроект, направленный на совершенствование правового регулирования вопросов использования парковок в инновационном центре "Сколково".

Завершится мероприятие разделом "Разное". В его рамках парламентарии обсудят проект протокольного решения о присвоении парламентской библиотеке МГД имени археолога, историка и москвоведа Ивана Забелина.

Ранее сообщалось, что в Западном административном округе Москвы могут создать окружной студенческий координационный совет по внесению предложений в законотворчество.

Предполагалось, что муниципальные депутаты на основе запросов жителей сформируют список вопросов по ЖКХ, благоустройству, транспорту и соцподдержке, а студенты-юристы займутся юридической доработкой инициатив, после чего предложения рассмотрит муниципальный совет депутатов.