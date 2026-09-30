Путин поздравил педагогов с наступающим Днем учителя

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Владимир Путин поздравил российских педагогов с наступающим Днем учителя, который традиционно отмечается 5 октября. Обращение президента было зачитано на Всероссийском форуме классных руководителей и Первом форуме директоров школ, передает РИА Новости.

Глава государства пожелал учителям успехов и благополучия.

Ранее Путин подписал указ, закрепляющий особый статус и общественную значимость профессии учителя. Согласно документу, педагоги гарантированно будут получать сопровождение и необходимые условия для развития.

Кроме того, для учителей будут созданы разные меры социальной поддержки. Например, они смогут бесплатно посещать музеи и получать помощь юристов.

