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30 сентября, 11:42

Город

Более 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве перед наступлением холодов

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Москве до прихода устойчивых отрицательных температур проведут масштабную промывку инженерных сооружений. Всего в порядок приведут свыше 2 тысяч объектов, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, уборка затронет подземные и надземные пешеходные переходы, причалы, тоннели, набережные, мосты, памятники и фонтаны. Работы проведут с использованием автовышек, поливомоечных и тоннелемоечных машин.

В ходе промывки специалисты очистят конструктивные элементы, бетонные, металлические и стеклянные поверхности, перила и лестницы. В случае необходимости объекты отремонтируют. Также будут промыты дорожные знаки, шумозащитные экраны, указатели, информационные щиты, буферы безопасности, барьерные и пешеходные ограждения.

Особое внимание уделят технологии очистки. Памятники и фонтаны будут очищаться вручную с нейральными средствами, которые не наносят вреда поверхностям. Для тоннелей и мостов используются щелочные растворы.

Ранее специалисты приступили к промывке фонтана "Река Неглинная" на Манежной площади. Сначала оттуда сливают воду, затем чашу и скульптуры чистят специальными средствами. В работах задействованы 5 человек и поливомоечная машина.

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