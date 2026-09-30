Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 11:04

Общество

Прощание с критиком Соседовым началось на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24

Церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым началась в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Траурное мероприятие могут посетить все желающие. Проститься с Соседовым пришли десятки людей, среди них – родные, друзья, коллеги и поклонники.

После прощания журналиста похоронят рядом с его отцом на Перепечинском кладбище в Московской области. Похороны состоятся в закрытом режиме.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни в городе Нерюнгри в Якутии. Туда он приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать критика рассказала, что сын скончался во время хирургического вмешательства после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев позднее пояснил, что журналист не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Для спасения телеведущего задействовали всех врачей Нерюнгри. Ему провели операцию, но через несколько часов он ушел из жизни.

Прощание с музыкальным критиком Соседовым проходит на Троекуровском кладбище

Читайте также


общество

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика