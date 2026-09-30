Прощание с критиком Соседовым началось на Троекуровском кладбище

Фото: Москва 24

Церемония прощания с музыкальным критиком, журналистом и телеведущим Сергеем Соседовым началась в Большом прощальном зале Троекуровского кладбища в Москве.

Траурное мероприятие могут посетить все желающие. Проститься с Соседовым пришли десятки людей, среди них – родные, друзья, коллеги и поклонники.

После прощания журналиста похоронят рядом с его отцом на Перепечинском кладбище в Московской области. Похороны состоятся в закрытом режиме.

Соседов умер 23 сентября на 59-м году жизни в городе Нерюнгри в Якутии. Туда он приехал для участия в составе жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

Мать критика рассказала, что сын скончался во время хирургического вмешательства после падения с лестницы в гостинице. Директор отеля Тамерлан Караев позднее пояснил, что журналист не падал, а потерял сознание из-за плохого самочувствия.

Для спасения телеведущего задействовали всех врачей Нерюнгри. Ему провели операцию, но через несколько часов он ушел из жизни.