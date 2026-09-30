Геомагнитные возмущения могут перерасти в магнитные бури 3–4 октября

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Геомагнитные возмущения, ожидаемые в пятницу, 2 октября, из-за воздействия корональной дыры на Солнце могут перерасти в магнитные бури в предстоящие выходные, 3 и 4 октября. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

В лаборатории отметили, что в пятницу прогнозируется рост геомагнитных возмущений. Как говорится в сообщении, "прогноза на бури пока нет, но с большой вероятностью на выходных дойдет и до них".

Кроме того, в ближайшие один-два дня возможен рост вспышечной активности на Солнце.

Ранее ученые заявили о "депрессивном" состоянии Солнца. По словам специалистов, низкая геомагнитная активность вызвана заметным снижением вспышечной активности звезды. При этом причины этого остаются неизвестными.