Въезд на кладбище в Новосибирской области ограничили из-за появления медведей

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Администрация Куйбышевского района Новосибирской области сообщила о временном ограничении въезда на Новоуспенское кладбище в Куйбышеве из-за возможного появления в этом районе медведя.

Отмечается, что местные жители заметили зверя несколько дней назад. Для безопасности въезд на кладбище временно ограничен, кроме того, дежурят сотрудники полиции.

Власти просят местных жителей не ходить в лес, особенно в одиночку, не отпускать детей на прогулки на природу и отложить посещение могил близких на более поздний срок.

Ранее режим повышенной готовности ввели на всей территории Забайкальского края с 29 сентября 2026 года. Поводом послужили участившиеся выходы диких животных, в первую очередь медведей, к населенным пунктам. Решение принято на заседании комиссии по ЧС.

