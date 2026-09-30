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30 сентября, 11:42

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РИА Новости: Израиль рассматривает инцидент на борту Flydubai как попытку теракта

Израиль рассматривает инцидент в самолете Flydubai как попытку теракта

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Израиль рассматривает инцидент на борту самолета авиакомпании Flydubai в том числе как попытку террористического акта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в израильских органах безопасности.

"Рассматриваются различные версии", – сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 30 сентября. Сперва рейс, летевший из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал 7700 о ЧС на борту, а затем 7500, означающий, что судно захватили. После этого борт пропал с радаров.

Так как посадку в Израиле самолету запретили, он был перенаправлен в Саудовскую Аравию, где позже смог приземлиться. Тогда же выяснилось, что причиной произошедшего стала драка между пилотами.

СМИ называют разные предположения о причинах драки. Некоторые источники утверждают, что самолетом управляли пилоты из России и Украины. При этом украинец был вторым пилотом.

Согласно одной из версий, кто-то из них вывел самолет в пике с 30 до 15 тысяч футов и другой пилот вступил с ним в драку. Одна из пассажирок, в свою очередь, рассказала, что кто-то пытался напасть на пилота с ножом, а ситуацию взяли под контроль израильские пассажиры.

По версии другой женщины, во время полета были слышны крики. Когда дверь кабины удалось открыть, было видно кровь раненного ножом пилота. При этом она также отметила, что нападавшего обезвредили именно пассажиры.

Помимо этого, существует версия, что воздушное судно могли посадить другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров.

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