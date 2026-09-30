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30 сентября, 11:19

Культура

Книга Толстого стала бестселлером в Бразилии после рекомендации футболиста

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Повесть русского писателя Льва Толстого "Смерть Ивана Ильича" заняла первую строчку по продажам на Amazon в Бразилии благодаря полузащитнику футбольного клуба "Атлетико" Густаво Скарпе, сообщает "Радио 1" со ссылкой на G1.

Начиная с конца августа Скарпа публикует на YouTube обзоры в видеоформате на прочитанные книги. Ролик, посвященный повести Толстого, за две недели собрал более 565 тысяч просмотров.

В центре сюжета – история чиновника, который на фоне тяжелой болезни осознает приближение смерти и переосмысляет прожитую жизнь.

Рекомендация футболиста повлияла не только на продажи. Болельщики создали книжный клуб Galeitura, насчитывающий около 500 участников, которые вместе читают и обсуждают книги.

Ранее сообщалось, что первая печатная биография князя Ивана Грозного ушла с аукциона за 3,5 миллиона рублей. Сначала за нее просили 450 тысяч, однако цена увеличилась почти в 8 раз.

Речь идет о книге лютеранского пастора Пауля Одерборна "Удивительная, ужасающая, неслыханная история и подлинные исторические факты, а именно жизнеописание великого князя московского Иоанна Базилидиса", напечатанная в Герлице в 1588 году. Издание насчитывает 116 листов.

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