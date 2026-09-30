Удостоверение учителя появится в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минпросвещения России подготовило документы для введения удостоверения учителя. Об этом глава ведомства Сергей Кравцов рассказал на открытии форумов классных руководителей и директоров школ в наццентре "Россия".

"Министерством подготовлены три проекта федеральных законов и проект постановления правительства об удостоверении учителя", – передает слова министра ТАСС.

Кроме того, министерство совместно с преподавателями сформирует положение о статусе учителя. Его вынесут на общественное обсуждение.

Ранее в Госдуме предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. По словам парламентария Каплана Панеша, средняя пенсия педагога при стаже 35–38 лет составляет 22,4 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами едва превышает 13–16 тысяч рублей. Это в разы меньше тех, у кого есть пенсия за выслугу лет, уточнил депутат.