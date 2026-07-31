В ГД предложили ввести доплату учителям со стажем более 20 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России предложили ввести для учителей ежемесячную надбавку к страховой пенсии за длительный педагогический стаж. С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета ГД по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР), передает ТАСС.

По его словам, средняя пенсия педагога при стаже 35–38 лет составляет 22,4 тысячи рублей, а в регионах с низкими зарплатами едва превышает 13–16 тысяч рублей. Он указал, что это в разы разы меньше тех выплат, что получают военные, сотрудники МВД и чиновники, у которых есть пенсия за выслугу лет.

В настоящее время педагоги имеют право на досрочный выход на пенсию после выработки 25 лет специального стажа, однако сама пенсия рассчитывается по общим правилам и зависит от количества баллов. При этом из-за невысоких зарплат учителя не могут накопить достаточный индивидуальный пенсионный коэффициент, отметил депутат. Даже работая на 1,5–1,6 ставки, за 30 лет они редко зарабатывают более 110–130 баллов.

Парламентарий предложил ввести для педагогических работников государственных и муниципальных школ, отработавших в системе образования не менее 20 лет, ежемесячную надбавку в размере 10% от величины прожиточного минимума пенсионера в регионе.

За каждые последующие 5 лет стажа сверх 20 лет размер доплаты должен увеличиваться еще на 5%. Например, при стаже 25 лет – 15%, при 30 годах – 20%. Для учителей, работающих в сельской местности и на Крайнем Севере, он предложил применять повышающие районные коэффициенты.

Доплата, по замыслу Панеша, должна назначаться автоматически при выходе на пенсию на основании данных о стаже, уже имеющихся в Социальном фонде, без сбора дополнительных справок. Он указал, что доплата за выслугу лет – не просто льгота, а признание вклада учителей в будущее страны.

При этом, как подчеркнул Панеш, введение доплаты за стаж не решит главную проблему – низкие зарплаты педагогов. Сегодня оклады учителей в большинстве регионов не превышают 20–30 тысяч рублей, соответственно, отчисления в Социальный фонд минимальны.

"Получается замкнутый круг: маленькая зарплата – маленькие отчисления – маленькая пенсия. И даже доплата за выслугу не сможет кардинально изменить ситуацию, если базовая часть пенсии остается на уровне выживания", – указал он.

Одновременно с введением доплаты за стаж, по мнению депутата, необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогов: поднять базовые оклады, привязать их к средней зарплате по региону и обеспечить достойные отчисления в Социальный фонд.

Также Панеш посчитал нужным пересмотреть систему пенсионных баллов для учителей – увеличить их количество за каждый год педагогического стажа, чтобы педагог мог накопить достойный коэффициент даже при невысокой зарплате.

Ранее правительство РФ совместно с профсоюзами и работодателями рекомендовало устанавливать размер оклада сотрудников сферы образования на уровне 70% от общей суммы зарплаты. Предполагалось, что это позволит повысить престижность и привлекательность профессии педагога в стране.