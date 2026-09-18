Фото: AP/Aaron Favila

При стрельбе в школе на Филиппинах погибли 6 учеников, сообщает филиппинское министерство общественного благосостояния и развития.

Предварительно, это произошло в муниципалитете Банга в провинции Южный Котабато, расположенной на острове Минданао. Тот, кто устроил стрельбу, предположительно, мертв. Кроме того, тяжелые ранения получили 17 человек.

Сейчас ведется расследование. Во всех школах муниципалитета приостановлены занятия.

Ранее стрельба произошла в кантоне Аргау на севере Швейцарии. Злоумышленник открыл огонь по толпе. Несколько человек получили тяжелые ранения. Помимо этого, один человек погиб. Все обстоятельства случившегося выясняются.

