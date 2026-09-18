В Якутии спор о собранном урожае закончился поножовщиной

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Ссора из-за распределения собранного урожая между сожителями в поселке Жатай в Якутии закончилась ножевым ранением. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

66-летнего мужчину госпитализировали после того, как его ранила ножом 59-летняя уроженка Амгинского района. Информация о пострадавшем поступила в дежурную часть Жатайского отделения полиции из медицинского учреждения.

Правоохранители установили обстоятельства случившегося после выезда следственно-оперативной группы. По предварительным данным, конфликт произошел во время застолья, когда сожители употребляли алкоголь.

Поводом для конфликта стало распределение урожая. Женщина была возмущена решением мужчины отдать большую часть собранного своим родственникам. Во время ссоры она схватила нож и ударила им сожителя.

Когда женщина осознала последствия своих действий, она вызвала мужчине скорую помощь. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Ранее в Воскресенске Московской области 36-летний мужчина напал на пару во дворе дома на улице 60 лет Октября. Угрожая пневматическим пистолетом, он схватил девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, однако довести изнасилование до конца не успел – ее молодой человек вызвал правоохранителей.

Задержанного заключили под стражу. В отношении него возбудили уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование и угрозе убийством.