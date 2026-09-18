18 сентября, 16:55Транспорт
Более 40 новых автобусов малого класса вышли на маршруты в ТиНАО и Подмосковье
Фото: пресс-служба ГУП "Мосгортранс"
Более 40 современных автобусов малого класса начали работать на направлениях в ТиНАО и Подмосковье. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, данный транспорт курсирует на восьми маршрутах в ТиНАО и на маршруте № 1358 проекта "Москва – область". С 19 сентября автобусы начнут ездить на новом направлении № 1098 от станции метро "Алтуфьево" до поселка Вешки.
"Москва заключила контракт на поставку 115 автобусов малого класса для поездок на пригородных маршрутах. Ожидаем, что все машины поступят в парки Мосгортранса до конца осени. Обновление позволит сделать поездки в пригород еще комфортнее и повысит качество транспортного обслуживания для жителей ТиНАО и Московской области", – отметил Ликсутов.
В автобусах установлены медиаэкраны с информацией о ближайших остановках, разъемы USB и Type-C для зарядки гаджетов. Система климат-контроля способна поддерживать комфортную температуру в салоне. Для маломобильных граждан в автобусах имеется откидная аппарель.
Ранее сообщалось, что с 19 сентября из Москвы в Мытищи запустят два новых автобусных маршрута. Направление № 1098 будет обслуживаться автобусами малого класса, маршрут № 1502 – автобусами среднего класса. Все машины соответствуют стандартам Московского транспорта.
Новые автобусы НефАЗ обслуживают уже почти 30 маршрутов между Москвой и Подмосковьем