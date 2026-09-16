Два новых автобусных маршрута в Мытищи запустят 19 сентября

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Два новых автобусных маршрута из Москвы в Мытищи запустят 19 сентября. Они будут следовать в Вешки и поселок Пироговский, сообщил столичный Дептранс.

Маршрут № 1098 будет обслуживаться автобусами малого класса, маршрут № 1502 – автобусами среднего класса. Все машины соответствуют стандартам Московского транспорта. Таким образом, маршруты № 1098 и 1303 обеспечат связь Вешек со станцией метро "Алтуфьево".

Для оплаты проезда действуют абонементы "Единый" зоны "Пригород" на 30, 90 или 365 дней. Используя их, пассажиры экономят до 60% в год, а также совершают бесплатные пересадки на все виды городского транспорта.

Также на маршрутах будут действовать льготы по социальным картам москвича и жителя Московской области. Если карта не срабатывает, ее нужно перекодировать в МФЦ. Школьники и студенты могут приобрести абонементы "Единый" на 30 и 90 дней по карте москвича.

Как рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, перед запуском маршрутов трассы будут обследованы на предмет размещения важной информации для пассажиров.

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Ранее начал действовать новый автобусный маршрут № 1302к. Он связал территории муниципального округа Истра и городского округа Красногорск со станцией "Щукинская" столичного метрополитена. Автобусы курсируют от подмосковной деревни Аносино.

