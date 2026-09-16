Мужчина ударил подростка в метро Москвы из-за касания самокатом

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В Москве задержали мужчину, который ударил несовершеннолетнего пассажира на станции Таганско-Краснопресненской линии метро "Таганская". Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

Конфликт произошел на платформе. По предварительным данным, подросток случайно задел мужчину самокатом, после чего тот ударил его в лицо и скрылся.

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался ранее неоднократно судимый 48-летний житель Подмосковья, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои". Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее трое мужчин избили пассажира на станции метро "Площадь Революции". Они наносили удары ногами и руками по голове и телу пострадавшего, после чего он обратился в больницу. Злоумышленников задержали по разным адресам, заведено уголовное дело о хулиганстве.