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16 сентября, 10:58

Общество

Ночь 16 сентября стала самой холодной в Московском регионе на этой неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ночь 16 сентября стала самой холодной в Московском регионе на этой неделе. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составила 4 градуса, а в Подмосковье – 2 градуса. Ночь была ясной и безветренной, из-за чего воздух быстро остывал.

На метеостанции ВДНХ зафиксировали 6 градусов, на Балчуге – 10,1 градуса, в Бутове – 4 градуса. Такой разброс температур характерен для осенних антициклонов, отметила Позднякова.

Ранее стало известно, что первая половина сентября 2026 года оказалась теплее многолетних значений на 1,3 градуса. Наиболее теплым стал первый день осени, когда воздух прогрелся до 25,5 градуса. При этом самым прохладным стало 7 сентября – тогда температура не поднималась выше 12,5 градуса.

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