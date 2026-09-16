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16 сентября, 11:36

Политика

Захарова призвала Японию "вести себя прилично" в вопросе Курил

Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Японию "вести себя прилично", комментируя желание властей страны вернуть безвизовый режим посещения Курил для своих граждан. Заявление прозвучало на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

"Наверное, надо не настойчиво добиваться, а просто прилично себя вести. И если есть желание каким-то образом решать свои насущные вопросы, не надо создавать еще больше проблем в двусторонних отношениях", – цитирует дипломата ТАСС.

Ранее Токио выразило недовольство новой картой мира, на которой Курильские острова обозначены как российская территория. Представитель японского правительства Минору Кихара указал, что страна уже направила протест оператору картографического сайта по этому вопросу.

Комментируя ситуацию, помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал это "просто какой-то чепухой".

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