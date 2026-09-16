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16 сентября, 16:44

Город

В районе Аэропорт обустроили новую зону для отдыха и спорта

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В районе Аэропорт появилось новое пространство для активного отдыха. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства Москвы в МАХ.

Во дворе дома 44 по Ленинградскому проспекту и дома 3 на улице Серегина обустроили игровые и спортивные зоны. Для детей установили деревянные комплексы в форме башен. Они оборудованы закрытыми винтовыми горками, открытыми спусками и конструкциями для лазанья. Для самых маленьких предусмотрели качели и пружинные качалки.

Спортивные горожане могут заниматься на воркаут-площадках с уличными тренажерами, турниками и брусьями. Кроме того, специалисты установили стену для скалолазания с зацепами и гимнастическими кольцами.

В игровых и спортивных зонах уложили бесшовное покрытие из разноцветной каучуковой крошки. Оно помогает снизить риск травм во время тренировок и подвижных игр.

На дорожках для пешеходов обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью 97,3 квадратного метра. Рядом с площадками также появились деревянные скамейки и урны.

Ранее в районе Коммунарка обновили игровые и спортивные площадки общей площадью 1,6 тысячи квадратных метров. Во дворах на улицах Бачуринской и Сосенский Стан появились новые игровые комплексы, качели и элементы для занятий спортом. Работы завершили до начала учебного года.

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