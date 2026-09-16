Гутерриш заявил о готовности провести трехстороннюю встречу по Украине на ГА ООН

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о готовности организовать в штаб-квартире всемирной организации трехстороннюю встречу с участием представителей России, Украины и США во время Генеральной Ассамблеи, если для этого сложатся условия.

По его словам, он "был бы рад сделать это".

"Считаю абсолютно необходимым достичь прекращения огня на Украине и создать условия для перехода к справедливому миру", – приводит слова Гутерриша ТАСС.

Как ранее заявил помощник президента России Юрий Ушаков, Владимир Путин определит главу российской делегации на трехсторонней встрече по украинскому урегулированию.

Он также сообщил, что в качестве места проведения встречи рассматривается Абу-Даби. По его словам, для Москвы этот вариант вполне подходит.

При этом, по данным СМИ, почти десять государств уже выступили с предложениями предоставить свою территорию для проведения переговоров. Например, Анкара считает Стамбул подходящей площадкой.