Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru

История движется по спирали, заявил помощник президента России Владимир Мединский. Таким образом он ответил на вопрос журналиста Life.ru Александра Юнашева о будущем украинской государственности.

Он напомнил, что история Украины как отдельного государства, по его оценке, началась в 1918 году и тогда просуществовала недолго.

"Сейчас другая история. Время покажет", – сказал Мединский.

В январе 1918 года Четвертым универсалом Украинской Центральной рады было провозглашено создание независимого государства – Украинской Народной Республики (УНР) с центром в Киеве. Существование УНР как самостоятельного государственного образования завершилось осенью 1920 года после взятия Красной армией Каменца-Подольского.

Ранее Мединский прокомментировал возможность возобновления стамбульского формата. На соответствующий вопрос он ответил: "Время покажет".

Кроме того, в Кремле допустили, что трехсторонние переговоры по Украине могут возобновиться уже в октябре. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и председатель КНР Си Цзиньпин детально вникали в тему и готовы помочь с поиском решения. Владимир Путин инициативу поддержал и ввел коллег в курс дела.