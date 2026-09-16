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16 сентября, 16:22

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The Sun: Меган Маркл случайно раскрыла личный номер в школьном чате

Меган Маркл случайно раскрыла личный номер в школьном чате

Фото: ТАСС/EPA/CYRIL ZINGARO

Герцогиня Сассекская Меган Маркл случайно раскрыла свой личный номер телефона, присоединившись к школьному чату родителей. Скриншот переписки с ее контактом вскоре появился в соцсетях, сообщает The Sun.

В чате Маркл поприветствовала других родителей перед началом учебного года ее сына Арчи и дочери Лилибет в Великобритании.

"Привет, мамочки! Спасибо за теплый прием. Так рада быть частью этого сообщества", – написала герцогиня.

В конце августа стало известно, что принц Гарри и Маркл вернулись в Великобританию и планировали поселиться в частном доме за пределами Лондона. По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет.

После возвращения Гарри уже появился на публике. 4 сентября он посетил лондонскую студию Tower Bridge Studios, где, по информации СМИ, провел почти весь день, работая над новым проектом.

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