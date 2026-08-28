Page Six: соседи Меган Маркл и принца Гарри в Калифорнии рады их отъезду в Британию

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и двое их детей вернулись в Великобританию спустя 6 лет после отъезда. Как новость восприняли на их родине и в США, где они обосновались в 2020-м, расскажет Москва 24.

"Слухи быстро распространились"

Принц Гарри, его супруга Меган Маркл и двое их детей прилетели в Великобританию 26 августа после 6 лет жизни в США. В 2020-м пара вступила в открытый конфликт с королевской семьей, отказалась от официальных обязанностей и перебралась в Монтесито, штат Калифорния.

После их решения вернуться на родину в СМИ появились любопытные подробности их жизни в эмиграции. В частности, издание Page Six сообщило, что Меган Маркл столкнулась с проблемами при поиске персонала для своего особняка.

"У нее были проблемы с наймом прислуги, поскольку многие домработницы в Монтесито не хотели на них работать", – сообщил инсайдер издания.





источник, знакомый с ситуацией Меган сама проводила собеседования и порой вела себя крайне высокомерно и грубо. Некоторые из кандидаток были настолько оскорблены ее манерой общения, что слухи об этом быстро распространились.

Ситуация стала поводом для шуток среди персонала элитного района.

"Дошло до того, что люди шутили, будто все горничные в Монтесито их ненавидят", – рассказал источник.

Помимо этого, в июне 2025-го команду Сассекских покинули сразу четыре сотрудника, а за последние недели – еще двое.

При этом СМИ сообщали, что некоторые соседи "несказанно рады" отъезду герцогов Сассекских: это якобы поможет району вернуться к спокойной и размеренной жизни, потому что во время их пребывания к Монтесито было привлечено повышенное внимание.

"Вокруг них и королевской семьи и без того было слишком много негатива и внимания прессы. <...> Монтесито – очень уединенное и спокойное место, и, думаю, многие здесь будут рады, если все снова станет немного тише", – рассказал изданию местный житель.

Дом, милый дом

Фото: AP Photo/Jae C. Hong

О планах герцогов Сассекских вернуться на родину стало известно 20 августа. По данным инсайдеров, их переезд в Великобританию может быть временным: на период от 6 месяцев до нескольких лет. При этом известно, что их дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, начнут обучение в британской школе уже на следующей неделе.

Наряду с этим ходили слухи, что пара все же может продать дом в Монтесито из-за внушительных расходов: пара тратит более 600 тысяч долларов в год на выплаты по ипотеке и налоги.

В Великобритании супруги будут жить не в королевских апартаментах, а снимут частный дом за пределами Лондона, который никак не относится к официальным резиденциям британской монархии.

Известно, что двоюродная сестра принца Гарри, Элиза Спенсер с нетерпением ждет встречи с ним.

"Это замечательно! Мы бы очень хотели найти время, чтобы увидеться", – отреагировала она на приезд кузена в разговоре с изданием Mirror UK.

При этом принц Гарри и Меган Маркл не планируют брать на себя королевские обязанности. В свою очередь, Букингемский дворец пока официально не комментировал приезд Сассекских.

Предложение отозвано

Фото: кадр из сериала "Форс-мажоры"; режиссеры – Майкл Смит, Антон Кроппер, Крис Мисиано; производство – Dutch Oven, Hypnotic, Universal Cable Productions

По некоторым данным, одной из причин возвращения Маркл в Великобританию могла стать возможность возобновления карьеры в кино, которую она завершила в 2018-м после выхода финального сезона сериала "Форс-мажоры". Она вела переговоры о съемках в новом сезоне сериала Гая Ричи "Джентльмены". Обсуждение находилось на ранней стадии, однако создатели якобы специально разрабатывали для Маркл персонажа.

При этом позже стало известно, что предложение было отозвано. По версии СМИ, создатели проекта опасались репутационных рисков из-за негативной реакции британцев в адрес Маркл и ее возвращения.

"Общественная реакция оказалась слишком резкой. Это плохой знак для попытки Меган вернуться к актерской карьере в Великобритании", – отреагировала на новость бывший главный редактор The New Yorker, Tatler и Vanity Fair Тина Браун в своих соцсетях.

Позже СМИ сообщили, что к касту сериала присоединилась телеведущая Майя Джама.