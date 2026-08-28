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28 августа, 16:29

Происшествия

Таможенники пресекли контрабанду советских наград в Германию

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Центральной почтовой и Челябинской таможен обнаружили 7 госнаград времен СССР в посылке, которую пытались отправить в Германию. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС России).

При сканировании почтового отправления в Москве между картонными листами нашли обмотанные фольгой медали и ордена. В их числе – две медали "За безупречную службу" II и III степеней, две медали "За безупречную службу" I степени (одна – КГБ СССР, другая – министерства обороны СССР), медаль "За отвагу на пожаре", а также ордена Трудового Красного Знамени и "Знак Почета".

Как уточнили в ФТС, культурными ценностями признаны оба ордена, медаль "За отвагу на пожаре" и медаль "За безупречную службу" I степени министерства обороны СССР.

Выяснилось, что посылку отправил житель Челябинска, а получить ее должен был коллекционер из немецкого города Брюль. В декларации россиянин умышленно указал, что направляет значки, оценив содержимое посылки в 1 доллар.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в аэропорту Казани задержали 58-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти 112 раритетных предметов на 3,3 миллиона рублей. По данным экспертизы, большинство предметов изготовлено из сплавов серебра и золота.

Кроме того, 58 из них – культурные ценности, в частности монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи, а также 2 медали СССР "За боевые заслуги" и 5 орденов СССР "Материнская слава". Возбуждено уголовное дело о контрабанде в крупном размере.

"Безопасный город": таможенники задержали мужчину с масонским знаком и старинными монетами

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