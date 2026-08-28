Daily Mail: библейски точная гробница Христа обнаружена в Иерусалиме

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Итальянские археологи из Римского университета Ла Сапиенца обнаружили под храмом Гроба Господня в Иерусалиме древний комплекс, который точно соответствует библейскому описанию места захоронения Иисуса Христа. Результаты исследований опубликовала газета Daily Mail со ссылкой на научный журнал Liber Annuus, сообщает "Газета.ру".

Раскопки начались во время реставрации пола храма. Под зданием ученые нашли заброшенный карьер, сельскохозяйственные угодья, древний сад и высеченные в камне могилы.

По словам руководителя экспедиции Франчески Романы Стасоллы, Евангелие от Иоанна описывает место казни как участок с садом и новой усыпальницей, где ранее никого не хоронили. Найденная гробница, вырубленная прямо в скале, полностью совпадает с описаниями из других священных текстов.

Кроме того, исследователи обнаружили остатки оливковых деревьев и виноградных лоз, которые росли там в I веке нашей эры. Предположительно, они были ровесниками казни Христа.

"Евангелие упоминает зеленую зону между Голгофой и гробницей, и мы обнаружили именно эти обрабатываемые поля", – отметила Стасолла.

Храм Гроба Господня возвели в IV веке. Каждый год его посещают около четырех миллионов паломников со всего мира, он считается главным местом распятия, погребения и воскресения Христа.

Согласно историческим хроникам, во II веке римский император Адриан возвел на этом участке языческое святилище, намеренно засыпав священную пещеру. Спустя 200 лет люди императора Константина разрушили римскую постройку, расчистили вход и переделали усыпальницу в отдельную христианскую святыню.

Для миллионов православных верующих этот храм – важнейший религиозный центр, а новые археологические данные дают физические подтверждения церковным преданиям. При этом научно доказать, что именно в этой пещере лежал Иисус, пока невозможно, однако само существование непрерывной традиции поклонения месту на протяжении двух тысячелетий доказывает его историческую ценность.

Ранее в провинции Бени-Суэйф в центральной части Египта археологи нашли руины древнего храма и голову статуи Афродиты. Одновременно с этим эксперты обнаружили каменный блок с именем фараона Сенусерта III, а также картуш с именем божества Осириса-Нарефа.