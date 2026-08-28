Межконтинентальную баллистическую ракету успешно запустили с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования успешно провели на космодроме Плесецк. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Целью пуска стало подтверждение характеристик ракетного комплекса. Учебные боевые блоки прибыли в назначенный район на полигоне "Кура" на Камчатке. Все поставленные задачи завершены в полном объеме.

В ходе мероприятия ракетные войска стратегического назначения также отработали порядок передислокации в удаленный район стартовой батареи подвижного грунтового ракетного комплекса, включая подготовку и проведение пуска.

Ранее ракетные войска успешно запустили современную тяжелую жидкостную межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат". Ее основными преимуществами являются дальность полета, грузоподъемность и скорость подготовки к запуску. Также она оснащена средствами противодействия, обеспечивающими надежное преодоление как текущих, так и будущих систем ПРО.

