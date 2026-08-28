Daily Mail: сельдяного короля длиной 4 метра нашли в Индонезии

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В Индонезии на острове Комодо обнаружили мертвого сельдяного короля. Рыбу длиной 4 метра нашел путешественник, ночевавший в палатке на берегу, сообщает News.ru со ссылкой на Daily Mail.

Сельдяные короли живут на глубине свыше 900 метров и редко поднимаются к поверхности, поэтому их появление нередко воспринимают как предвестника катастроф.

Японский геолог Киеси Вадацуми считает, что такая репутация может иметь научное объяснение: из-за придонного образа жизни эти рыбы чувствительны к движениям тектонических плит. По его словам, они способны служить индикатором сейсмической активности.

Ранее жители Сахалина поймали огромную тихоокеанскую сельдевую акулу. Хищник подплыл близко к берегу и попал в невод. Как рассказали рыбаки, в последнее время акулы часто подплывают к суше. Они могут развивать скорость до 50–70 километров в час и выпрыгивать из воды, чтобы схватить добычу.