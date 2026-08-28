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28 августа, 15:49

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Юрист Шайдуллина предупредила офисных сотрудников о наказании за обед на рабочем месте

Юрист предупредила о наказании за обед на рабочем месте

Фото: depositphotos/SarkisSeysian

Сотрудника могут наказать за еду на рабочем месте, если запрет на это прописан в локальных нормативных документах, рассказала Москве 24 юрист в области трудового права и охраны труда Рината Шайдуллина.

По ее словам, в трудовом законодательстве РФ нет прямого запрета на употребление пищи на рабочем месте. Поэтому наказать как-то сотрудника за то, что он пил, к примеру, чай или остался обедать прямо за компьютером, нельзя.

Но есть один нюанс. Работодатель может установить запрет на еду за рабочим столом в локальном нормативном документе. Либо прописать, какую именно еду нельзя употреблять в офисе, например, установить табу на супы, напитки, которые могут навредить технике, или исключить сильно пахнущие блюда, которые будут доставлять неудобства другим сотрудникам.
Рината Шайдуллина
юрист в области трудового права и охраны труда

Если такой запрет установлен, а сотрудник его нарушил, к нему могут применить дисциплинарное взыскание.

Однако и в этом случае работник может оспорить наказание, если начальство не позаботилось о создании на территории организации специального места для приема пищи.

"Также важно учитывать, что есть категории сотрудников, которые просто не могут покинуть свое рабочее место во время обеда. Например, охранники, сотрудники конвейерных линий. Им обязаны обеспечить возможность поесть прямо там, где они трудятся", – подчеркнула юрист.

Если сотрудник не согласен с наказанием за обед на рабочем месте, он может пожаловаться в прокуратуру и трудовую инспекцию. В этом случае организация рискует получить штраф по статье о нарушении трудового законодательства (5.27 КоАП РФ) в размере от 30 до 50 тысяч рублей, заключила Шайдуллина.

Ранее учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова рассказала, что работодатель не вправе запретить сотрудникам отлучаться по делам в обед. Согласно статье 108 Трудового кодекса, перерыв для отдыха и питания в рабочее время не включается и не оплачивается.

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