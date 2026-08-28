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28 августа, 15:20

Общество

Подмосковные врачи вытащили из полового органа подростка червя-паразита

Фото: mz.mosreg.ru

Подростка с редким паразитарным заболеванием спасли врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой пресс-службу областного Минздрава.

Мальчик обратился в медучреждение с жалобами на болезненную опухоль в районе правого яичка. Она появилась два года назад, периодически увеличиваясь и уменьшаясь, но полностью не исчезая. Во время УЗИ врач заметил движение внутри опухоли: как оказалось, там находился червь дирофилярия. В организм паразит мог попасть через укус комара-переносчика.

Обычно такие черви живут в организмах собак. В человеческом теле дирофилярия не размножается, а образует капсулу-узел. В мировой литературе за последние 20 лет описаны всего три похожих случая у детей с такой локализацией, рассказал заведующий отделением детской урологии и андрологии Федор Напольников.

По его словам, ребенку провели операцию, в ходе которой удалили капсулу, не повредив орган. Вмешательство длилось полчаса и прошло успешно. В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее сотрудники Красногорской больницы помогли мужчине, которому в шею попал металлический осколок от пилы. Инородное тело застряло в районе нижнего бугра щитовидного хряща. Во время операции хирурги удалили зубец, не задев важные структуры, находящиеся рядом. После этого пациент пошел на поправку.

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