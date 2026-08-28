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28 августа, 14:20

Технологии

МТС улучшит качество связи в поездах дальнего следования

Фото: ТАСС/Олег Елков

МТС совместно с АО "ФПК" запустили проект по улучшению качества мобильной связи в поездах дальнего следования. Компания интегрировала систему усиления и ретрансляции сигнала в конструкцию пассажирских вагонов производства АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ). Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Оборудование в виде репитеров и излучающего кабеля будет устанавливаться внутри вагонов. На первом этапе, до конца 2026 года, им оснастят все составы "Авроры", курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом.

Отмечается, что сигнал сотовой связи внутри пассажирских вагонов ослабевает из-за технических особенностей их конструкции. Разработанная система подключается к внешним антеннам на крыше состава и ретранслирует усиленный сигнал внутри вагонов.

"Измерения на первом составе "Авроры" с нашим оборудованием показали, что доступность LTE-сервисов внутри вагонов выросла до 96 процентов на всей протяженности маршрута Москва – Санкт-Петербург. Уверен, масштабирование проекта на ключевых направлениях по всей стране позволит повысить качество связи для десятков миллионов пассажиров, даст им возможность пользоваться в пути цифровыми сервисами, в том числе такими ресурсоемкими, как видеозвонки и просмотр онлайн-видео", – отметил вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.

Отмечается, что интеграция решения в составы "Авроры" позволит к концу 2026 года обеспечить бесперебойной мобильной связью более 90 процентов пассажиропотока на этом маршруте.

Ранее сообщалось, что Минцифры РФ предложило условия запуска 5G для операторов связи. Услуги 5G должны появиться в городах с населением свыше одного миллиона человек до 31 декабря 2027 года.

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