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04 июня, 16:21

Транспорт

РЖД планируют внедрить связь LTE на всем протяжении ВСМ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

Российские железные дороги намерены обеспечить покрытие всей высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург связью стандарта LTE. Соответствующими планами поделился гендиректор РЖД Евгений Чаркин на ПМЭФ.

Он уточнил, что работы по покрытию качественной связью не только ВСМ, но и всей страны ведутся с "Бюро-1440".

"Мы очень рассчитываем, надеемся на коллег, уверены, что их планы будут выполнены", – цитирует Чаркина ТАСС.

Гендиректор РЖД также отметил, что на текущий момент покрытие инфраструктуры мобильных операторов на железных дорогах страны составляет около 30%.

Полное открытие магистрали запланировано на 2028 год. ВСМ затронет Москву, Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. В городской черте поезда будут двигаться с минимальным уровнем шума.

При этом время в пути из столицы в Петербург по новой магистрали составит 2 часа 15 минут. Это вдвое быстрее, чем на "Сапсане", "Ласточке" или "Финисте".

По предварительным оценкам, один рейс по ВСМ сможет заменить не менее 5 авиаперелетов. Стоимость проезда по магистрали составит 8 905 рублей. Согласно прогнозам, к 2030 году количество пассажиров, путешествующих между Петербургом и Москвой по новой трассе, достигнет почти 23 миллионов в год.

К 2045 году протяженность сети ВСМ увеличится до 4,5 тысячи километров. Помимо линии Москва – Санкт-Петербург, в России будут построены аналогичные дороги, связывающие столицу с Екатеринбургом, Адлером, Минском и Рязанью.

В Сети показали, как проходит строительство моста для ВСМ Москва – Санкт-Петербург

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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