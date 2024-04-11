Маршрут ВСМ Москва – Санкт-Петербург будет включать 16 остановок

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург войдет 16 остановок. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам заммэра, в Москве реализуют четыре остановки: Зеленоград-Крюково, Петровско-Разумовская, Рижская, Ленинградский вокзал. Через Москву и Санкт-Петербург поезда будут проезжать со скорость до 200 километров в час, а между городами – до 400 километров в час. Он подчеркнул, что железнодорожный транспорт в России еще никогда так быстро не разгонялся.

"Проект высокоскоростных магистралей даст новые рабочие места и задействует лучшие ресурсы строительства и инженерии. Положительный эффект от ВСМ-1 ощутят все жители регионов, через которые она пройдет. Правительство Москвы готово выполнить все поставленные задачи и интегрировать городскую инфраструктуру с будущими остановками высокоскоростного поезда", – передает столичный Дептранс слова Ликсутова в телеграм-канале.

Владимир Путин дал старт началу строительства магистрали 14 марта.

Президент РФ поручил кабмину к 1 июля определить финансирование и принять решения по строительству ВСМ от Москвы до Санкт-Петербурга. Более того, к указанной дате должен быть решен вопрос с определением стоимости перевозки пассажиров и багажа. Также необходимо предоставить доклад по вопросу строительства нужной инфраструктуры на всех территориях, где пройдет магистраль.