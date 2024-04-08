Путин поручил продумать вопрос скоростного сообщения от Петербурга до Пулково

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Владимир Путин поручил проработать вопрос скоростного сообщения от Санкт-Петурбурга до аэропорта Пулково, в том числе продление линии метрополитена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Проработку вопроса, включая определение сроков строительства необходимых объектов, объем и источники финансирования их строительства, он поручил кабмину РФ и правительству Петербурга. Доклад необходимо предоставить Путину до 15 июня этого года.

Ранее российский президент поручил правительству к 1 июля определить финансирование и принять решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга. Более того, к указанной дате должен быть решен вопрос с определением стоимости перевозки пассажиров и багажа. Также необходимо предоставить доклад по вопросу строительства нужной инфраструктуры на всех территориях, где пройдет магистраль.