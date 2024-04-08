Путин поручил к 1 июля принять все решения по возведению ВСМ до Петербурга

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Владимир Путин поручил правительству РФ определить финансирование и принять другие решения по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга к 1 июля. Об этом говорится в поручениях президента России на сайте Кремля.

В частности, к этому сроку должен быть решен вопрос с определением стоимости услуг по перевозке пассажиров и багажа. Также Путин ждет доклад по вопросу строительства необходимой инфраструктуры на тех территориях, где пройдет новая ВСМ. Последнее поручение адресовано не только кабмину РФ, но и властям регионов, где пройдет магистраль.

Кроме того, российский лидер назначил ответственным Михаила Мишустина по вопросу заключения концессионного соглашения с ООО "ВСМ Две Столицы" в целях реализации проекта. Предполагается, что в составлении документа примут участие правительство РФ, РЖД, ПАО "Сбербанк России" и заинтересованные субъекты страны. Срок для доклада президенту обозначен до 15 апреля.

Также Путин поручил кабмину выделить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2025 году средства для постройки ВСМ. На эти цели из ФНБ предлагается потратить не меньше 300 миллиардов рублей. Однако эти суммы будут выданы в виде кредитов по ставке не более 1% годовых с капитализацией процентов в первые 10 лет.

Ранее в компании РЖД рассказали, что ВСМ до Петербурга пройдет через 14 точек, не считая конечных пунктов маршрута. В их числе – Великий Новгород, Новая Тверь и Валдай. Российский президент дал старт началу строительства магистрали 14 марта.