Юрист рассказала, из-за чего можно лишиться пособия на детей

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Малоимущие семьи с детьми до 17 лет могут потерять право на единое пособие не только из-за роста доходов, но и по другим причинам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на юриста, доцента Финансового университета при правительстве РФ Оксану Васильеву.

Одно из ключевых условий получения выплат – "правило нулевого дохода". Оно действует с 2023 года, когда единое пособие объединило выплаты на детей до 1,5 лет, от 1,5 до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и пособия беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках. Согласно этому правилу, взрослые члены семьи должны иметь официальный заработок или уважительную причину для его отсутствия.

К таким причинам относятся уход за ребенком до трех лет, уход за инвалидом первой группы или пожилым человеком старше 80 лет, уход за детьми в многодетной семье при работающем втором родителе, уход за ребенком родителем-одиночкой, очное обучение студентов до 23 лет, срочная служба в армии, лечение дольше трех месяцев, отбывание наказания или недавнее освобождение из учреждений ФСИН, а также статус безработного с постановкой на учет в центре занятости.

"Если же родитель имеет возможность пойти работать и у него нет веских оснований из приведенного списка, но при этом дохода он не получает, то государство вправе отказать в детских выплатах. В то же время, если родитель состоит на учете в Центре занятости населения, то он под правило "нулевого дохода" уже не попадает. Считается, что он находится в активном поиске работы и вскоре трудоустроится", – пояснила Васильева.

Поводом для отказа может стать и приобретение имущества. Семья, претендующая на статус малоимущей, может владеть только одной квартирой или несколькими, если общая площадь не превышает 24 квадратных метров на человека. Покупка дополнительной недвижимости, в том числе в ипотеку, лишает семью права на выплаты. Аналогичное правило действует для жилых домов – их общая площадь не должна превышать 40 квадратных метров на члена семьи.

"Речь идет об индивидуальном жилом строительстве (ИЖС). Если у вас есть дача и у вас там есть помещение, которое оформлено как жилое, то оно тоже будет подпадать под эти критерии", – отметила юрист.

Кроме того, семья потеряет пособие, если в ее собственности появится земельный участок площадью более 0,25 гектара в городе или более 1 гектара в сельской местности. Закон также разрешает иметь не более одного автомобиля и одного гаража – покупка второго транспортного средства станет основанием для прекращения выплат.

При этом выплаты прекращаются не мгновенно. Пособие назначается на год, и если имущество было куплено после подачи документов, оно не будет учитываться до переоформления выплаты на следующий год. Однако при подаче нового заявления все дополнительные приобретения учтут: проверят доходы и имущество семьи за предыдущий год, который завершается за четыре месяца до обращения.

Васильева отметила, что существует и ряд других оснований для прекращения выплат.

"Первое, когда ребенку исполняется 17 лет. Второе – когда истек 12-месячный срок, на который было назначено пособие, если это пособие временное. Третье – когда семья переезжает из одного региона в другой, надо переоформлять принадлежность к региону", – перечислила эксперт.

Выплаты также прекращаются при предоставлении недостоверных или неполных сведений, лишении родительских прав по решению суда, признании получателя недееспособным или ограниченно дееспособным. Пособие перестанут платить, если ребенка поместили на полное государственное обеспечение в детский дом, передали под опеку или отменили усыновление.

При разводе родителей, если ребенок остается жить с отцом, мать лишается выплаты – ее нужно будет оформить на отца. Откажут в пособии и если получатель объявлен в розыск, отбывает срок в местах лишения свободы или направлен на принудительное лечение. Выплата прекращается и в случае смерти получателя или ребенка.

Важное условие – проживание в регионе, где оформлено пособие, поскольку в расчет берется региональный прожиточный минимум.

"Возьмем Сахалин, Дальний Восток – там прожиточный минимум высокий. В итоге очень многие семьи сохраняют регистрацию на Дальнем Востоке, а сами уезжают жить на юг. Но государственные инстанции сейчас жестко отслеживают перемещения. Если семья то и дело перемещается на самолете, автобусе, железной дороге, это все легко отслеживается. И таких людей лишают социальных выплат, в том числе и детских пособий", – рассказала эксперт.

При определении статуса малоимущей семьи учитываются все совместно проживающие члены семьи: супруги, дети, родители, опекуны и подопечные. В расчет берутся все доходы до вычета налогов: зарплата, премии, доходы от предпринимательства и самозанятости, пенсии, стипендии, алименты, пособия, доходы от аренды имущества, проценты по вкладам, дивиденды и доходы от продажи продукции личного подсобного хозяйства.

Размер выплаты зависит от степени нуждаемости семьи. Базовый размер составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка – в среднем по стране это около 9 185 рублей. Если после этого среднедушевой доход семьи все еще ниже регионального прожиточного минимума, пособие вырастет до 75%. Максимальная ставка в 100% назначается, если и 75% не позволяют семье достичь прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме рассказали, что многодетные родители могут пересчитать размер уже назначенной страховой пенсии с учетом периодов ухода за пятым и последующими детьми до полутора лет. За полный год ухода за пятым ребенком начисляется 5,4 пенсионного коэффициента, а за полтора года – 8,1. Такое же количество баллов можно получить за уход за шестым и каждым следующим ребенком.