Полиция задержала экс-президента Парагвая Пенью по делу о банке Ueno Bank

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Полиция задержала бывшего президента Парагвая Сантьяго Пенью в рамках дела о банке Ueno Bank, где оказались заморожены счета около 3 миллионов клиентов. Об этом сообщила газета ABC Color.

Задержание провели по ордеру, выданному прокуратурой. Надзорное ведомство предъявило экс-главе государства обвинение в злоупотреблении доверием. Кроме того, Пенью подозревают в причастности к хищению средств через Ueno Bank.

Ранее палата сенаторов конгресса Парагвая объявила импичмент Пенье из-за скандала вокруг банка Ueno Bank. За вынесение обвинительного приговора проголосовали 44 сенатора.

Пенья признан виновным в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей и был отстранен от должности президента. Вице-президент Парагвая Педро Альяна уже принес присягу в качестве главы государства.