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Министра экономики Баварии обнаружили мертвым в отеле в Берлине
Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
Министр экономики и вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер скончался в отеле в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.
По данным журналистов, политик умер в среду, 4 ноября, в возрасте 55 лет. Информацию о его смерти подтвердили источники в правительстве Баварии и полиции Берлина.
Айвангер занимал пост министра экономики федеральной земли Бавария и являлся вице-премьером региона. Он также возглавлял партию "Свободные избиратели".
Ранее в Британии врача королевы Камиллы нашли мертвой в доме на Ферн-Хилл неподалеку от резиденции Карла III. На теле женщины были тяжелые травмы. По подозрению в убийстве задержан 45-летний муж погибшей, ему уже предъявили официальное обвинение.