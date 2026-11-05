Министра экономики Баварии обнаружили мертвым в отеле в Берлине

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Министр экономики и вице-премьер Баварии Хуберт Айвангер скончался в отеле в Берлине. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

По данным журналистов, политик умер в среду, 4 ноября, в возрасте 55 лет. Информацию о его смерти подтвердили источники в правительстве Баварии и полиции Берлина.

Айвангер занимал пост министра экономики федеральной земли Бавария и являлся вице-премьером региона. Он также возглавлял партию "Свободные избиратели".

Ранее в Британии врача королевы Камиллы нашли мертвой в доме на Ферн-Хилл неподалеку от резиденции Карла III. На теле женщины были тяжелые травмы. По подозрению в убийстве задержан 45-летний муж погибшей, ему уже предъявили официальное обвинение.