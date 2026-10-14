Politico: убийство у здания Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

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Убийство, произошедшее рядом со зданием Европарламента в Брюсселе, усилило опасения сотрудников европейских институтов из-за ухудшения криминогенной обстановки в городе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Инцидент произошел вечером 12 октября на улице Вирц. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанного с организованной преступностью.

Прокурор Брюсселя Жюльен Муани заявил, что это убийство не связано с Евросоюзом. При этом он добавил, что организованная преступность представляет угрозу для европейских институтов.

В профсоюз европейских служащих поступило множество обращений от обеспокоенных работников. Сотрудники неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале – в прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий, а в 2023 году помощник евродепутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

Ранее в Британии врача королевы Камиллы нашли мертвой в доме на Ферн-Хилл неподалеку от резиденции Карла III. На теле женщины были тяжелые травмы. По подозрению в убийстве задержан 45-летний муж погибшей, ему уже предъявили официальное обвинение.