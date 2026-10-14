Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 11:17

Происшествия
Главная / Новости /

Politico: убийство у здания Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС

Убийство у здания Европарламента в Брюсселе напугало сотрудников ЕС – СМИ

Фото: 123RF.com/federicofoto

Убийство, произошедшее рядом со зданием Европарламента в Брюсселе, усилило опасения сотрудников европейских институтов из-за ухудшения криминогенной обстановки в городе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Politico.

Инцидент произошел вечером 12 октября на улице Вирц. Следователи рассматривают версию сведения счетов, связанного с организованной преступностью.

Прокурор Брюсселя Жюльен Муани заявил, что это убийство не связано с Евросоюзом. При этом он добавил, что организованная преступность представляет угрозу для европейских институтов.

В профсоюз европейских служащих поступило множество обращений от обеспокоенных работников. Сотрудники неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью в Северном квартале – в прошлом году случайная пуля попала в одно из зданий, а в 2023 году помощник евродепутата получил огнестрельное ранение на авеню де ла Туазон д’Ор.

Ранее в Британии врача королевы Камиллы нашли мертвой в доме на Ферн-Хилл неподалеку от резиденции Карла III. На теле женщины были тяжелые травмы. По подозрению в убийстве задержан 45-летний муж погибшей, ему уже предъявили официальное обвинение.

Читайте также


происшествияза рубежом

Российская медицина совершила прорыв в лечении рака

Российскую мРНК-вакцину для терапии колоректального рака планируют включить в программу ОМС

Помощь в случае необходимости будет предоставлена всем россиянам

Читать
закрыть

Почему миллионы россиян не догадываются о наличии астмы?

Состояние связано с изменением чувствительности бронхов к внешним раздражителям

Несмотря на дискомфорт, многие не обращаются к врачу, пока не станет совсем плохо

Читать
закрыть

Как платформы по поиску репетиторов подменяют педагогов?

Площадки выставляют профили топовых преподавателей, но затем подменяют их рядовыми специалистами

Эксперты отмечают: онлайн-платформы хотят привлечь клиентов и не всегда ведут себя корректно

Читать
закрыть

Россияне скупают "эликсир молодости" из слюны птиц

Упаковка обойдется более чем в 30 тысяч рублей

Читать
закрыть

Топливный кризис сковал Бали

Очереди на заправках растягиваются на километры, а водители объезжают десятки локаций в поисках топлива

Читать
закрыть

Почему россияне начали прибегать к криосохранению тел?

На эту процедуру соглашаются те, кто хочет вернуться к жизни в будущем

Читать
закрыть

Сколько стоит отдых в новогодние каникулы?

Неделя в Таиланде или Вьетнаме будет стоить минимум 400 тысяч рублей на двоих

За отдых на Мальдивах на двоих придется отдать от 700 тысяч с прямым перелетом

Читать
закрыть

Чем можно заразиться от домашнего животного?

Поскольку питомцы вылизывают себя, со слюной они могут выбрасывать различные микроорганизмы

Погладив, человек через руку рискует перенести их на слизистые, что небезопасно

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика