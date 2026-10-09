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09 октября, 17:35

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NYT: внутри ЕС разгорелись дебаты из-за мер по сдерживанию России

Внутри ЕС разгорелись дебаты из-за мер по сдерживанию России – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Европейские аналитики приступили к активному обсуждению способов ужесточить сдерживание России. Среди рассматриваемых мер – применение киберсредств, сообщила газета The New York Times (NYT).

В частности, эксперты не исключили использования инструментов для вывода из строя инфраструктуры крупного российского города, который они не называют, или метрополитена столицы. Такие действия, по их мнению, могли бы стать предупреждающим сигналом.

В ходе дискуссий европейские государства пытаются выработать ответ на так называемую гибридную активность России по нескольким направлениям одновременно.

Бывший сотрудник разведки НАТО Дэвид Кэттлер отметил, что добиться единой позиции в Евросоюзе по вопросу возможных действий против России может быть непросто. Он также призвал европейские страны к более последовательной и согласованной информационной политике. По его мнению, ЕС не должен каждый раз реагировать только на отдельные происшествия.

Ранее СМИ писали, что Евросоюз разрабатывает план действий на случай крупных гибридных атак, которые могут привести к значительным потерям среди гражданского населения. По данным дипломатов и чиновников ЕС, послы всех 27 стран в последние недели обсуждали этот сценарий в ограниченном формате – без телефонов и помощников.

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