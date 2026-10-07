Politico: в ЕС разрабатывают план на случай гибридной атаки с большими потерями

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Евросоюз разрабатывает план действий на случай крупных гибридных атак, которые могут привести к значительным потерям среди гражданского населения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

По данным дипломатов и чиновников ЕС, послы всех 27 стран в последние недели обсуждали этот сценарий в ограниченном формате – без телефонов и помощников. Переговоры активизировались после обнаружения беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига в августе, что глава МВД Германии Александер Добриндт квалифицировал как гибридную атаку.

В рамках обсуждений рассматриваются меры по развертыванию групп экстренного реагирования, выделению средств для помощи пострадавшему государству, а также координация действий руководителей институтов ЕС. Кроме того, блок уже обсуждал ответы на кибератаки, вмешательство в выборы и саботаж.

По мнению опрошенных Politico дипломатов, такой сценарий выглядит все более вероятным.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сейчас ЕС превращается в военный блок, хотя создавался как единое экономическое сообщество. Она указала, что союз должен был работать в интересах повышения благосостояния жизни своих граждан. Однако люди недовольны идущей милитаризацией Европы.