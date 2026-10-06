Еврокомиссия предложила сделать прием стран в Евросоюз поэтапным и обратимым

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Еврокомиссия предложила сделать процесс вступления новых стран в Евросоюз поэтапным и обратимым. Об этом заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Мы предлагаем сделать процесс получения членства в ЕС поэтапным и обратимым. Он потребует двух ключевых условий: прогресса в реформах и стратегического равнения страны на Евросоюз", – цитирует Кос ТАСС.

Она подчеркнула, что такой процесс должен быть открыт только для тех государств, которые соблюдают ценности ЕС и действуют в стратегических интересах сообщества.

Ранее глава МИД Греции Йоргос Герапетритис сообщил, что как минимум одна страна может присоединиться к Евросоюзу во второй половине следующего года. Это может произойти, когда Афины будут председательствовать в объединении. При этом министр не уточнил, о каком именно государстве идет речь.